'DC Fandome': vuelve Batman.

Con la falta de las comic-con presenciales, DC se ha sacado de la manga un evento virtual para presentar todos los proyectos que tienen en marcha.

Como uno no puede estar 24 horas delante del ordenador, vamos a hacernos eco de los anuncios más importantes y como las cosas hay que hacerlas siempre por orden, vamos a empezar por el anuncio más importante:

The Batman

El primer tráiler de la nueva película del hombre murciélago ya está aquí. Dirigida por Matt Reeves (El planeta de los Simios) y protagonizada por Robert Pattinson (Tenet), Paul Dano (Pozos de Ambición), Jeffrey Wright (Westworld), Zoe Kravitz (Big Little Lies), John Turturro (The Night of), Colin Farrell (Minority Report), Andy Serkis (Gollum!!) y alguno que otro más, muestra una versión de Batman en marcha pero todavía verde, recién salido a la palestra.

Por el tráiler, el tono de la película evoca clásicos del crímen como ‘Seven’ y muestra al Acertijo como un enemigo problemático que mata para llamar la atención del super-héroe.

Los mejores anuncios del 'DC Fandome'.

El Batman de Robert Pattinson se presenta con una andadura ya empezada, pero dando sus primeros pasos como super-héroe; el traje y el coche podrían pasar por "Do it Yourself" y Alfred (interpretado por Andy Serkis) le dedica una frase en el trailer para hacerle saber que se está convirtiendo en alguien importante (suponemos que por llamar la atención de 'El Acertijo')

Teníamos miedo de que llegara este día y no funcionara, pero este Trailer ha despertado el hambre por ver más del Batman de Matt Reeves.

Más 'Batmans'

Fotomonaje brutal para el encuentro del Baman de Keaton y Flash / Cosmic Book News

DC también ha anunciado que el universo de este nuevo Batman será totalmente independiente al visto y creado para la liga de la justicia durante estos últimos años (algo que ya pasó con las películas de Christopher Nolan), y han aprovechado para lanzar la noticia de que Michael Keaton y Ben Affleck protagonizarán sus dos versiones diferentes de Batman en la próxima película: 'Flash'.

Ya sabeis que Flash se pone a correr y acaba rompiendo los límites espacio-temporales del multiverso DC, lo que ha sido excusa en los cómics en más de una ocasión para recuperar, avanzar y mezclar personajes de otras series o, directamente, cambiar el curso de la historia.

Supuestamente, será eso lo que ocurra en "The Flash"; imaginamos que el Batman de Michael Keaton será eln super-héroe retirado en el universo creado por Tim Burton y que Ben Affleck repetirá su rol junto al corredor más famoso de DC.