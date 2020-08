La rapera del momento, Megan Thee Stallion, inició un Instagram Live para hablar de los incidentes ocurridos este 12 de Julio en Hollywood Hills. La cantante recibió varios disparos en el pie y no ha sido hasta 1 mes y medio después cuando ha hecho pública su acusación a Tory Lanez. Este (también) rapero fue arrestado esa misma noche ya que se confirmó su posesión de armas.

Stallion lo está petando con WAP junto a Cardi B intervino en esta red social para dejar unas cuantas cosas claras. Había cuatro personas dentro de un vehículo por lo que ella salió con intención de separarse de la pelea cuanto Tory le disparó. “Sí, este «nigga». Tory, me disparó. Me disparaste e hiciste que tu representante y tu equipo fueran a blogs a mentir y toda esa mierda. Deja de mentir, ¿por qué mientes?”, decía ella en el directo.

El cantante acusado, Tory Lanez, es un rapero cuyos cuatro discos han llegado al top de listas en Estados Unidos y Canadá. También es conocido por una serie junto a Drake que le ha llevado a la fama con tan solo 28 años.

Megan Thee Stallion acusa a Tory Lanez de los disparos recibidos y enseña sus heridas

Muchos fueron los que dudaron del relato de Megan por lo que ella decidió subir sus pruebas: Una fotografía de las heridas su pie. Pocas horas después, estas se borraron ya que “daba muchísimo miedo”. “Fue la peor experiencia de mi vida y no fue nada gracioso”, continuaban sus declaraciones a Pitchfork. Y concluía rotunda sus declaraciones: “Yo no puse mis manos encima a nadie. No merecía ser disparada”.

Estas imágenes todavía se pueden encontrar en medios como Variety. Pero insistimos, son desagradables e increíblemente duras de ver.

En esta última intervención pública, Megan aprovechó para hablar del miedo que le tiene a los policías. Al ser una mujer negra teme por su vida ya que “la policía se pone muy agresiva”, argumentos que sostiene el movimiento #BlackLivesMatter. “Están matando a gente sin ninguna razón”, contaba desesperaba.