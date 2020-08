Fani y Christofer cancelan su boda a cinco días de su celebración

Fani y Christofer no se casan. Este domingo, la protagonista de La isla de las tentaciones acudió a Viva la vida para hablar de los preparativos de su boda, prevista para el próximo viernes 28 de agosto, y terminó anunciado que el enlace se cancelaba después de mucho sopesarlo.

Tenían todo preparado para la ocasión: el vestido de novia, el banquete y una exclusiva vendida a una revista del corazón. Sin embargo, los dos tortolitos han decidido aplazar la boda a última hora debido a la complicado situación del coronavirus en España.

"No estoy muy bien. Estoy triste y estoy preocupada. Vengo a anunciaros que al final no me caso", dijo Fani nada más entrar a las instalaciones de Mediaset.

Más tarde, ya en el plató de Viva la vida, la también exconcursante de Supervivientes explicó el motivo que les ha llevado a cancelar la boda cinco días antes de su celebración.

"La situación del Covid está cada día peor y nos da miedo", contó en el programa de Telecinco. "No quiero que nadie se contagie por una boda. Además no iba a disfrutarla porque teníamos que mantener la distancia, a la 1 de la mañana teníamos que estar todos en casa, no iba a haber baile y no iba a poder hacerme fotos con los invitados".

La presentadora Toñi Moreno le preguntó si habían cambiado de fecha como han hecho otras parejas que también han tenido que cambiar sus planes por la crisis sanitaria. Sin embargo, Fani y Christofer no han querido fijar otro día hasta que sepan que pueden celebrar su amor con todas las garantías.

Además, Fani quiso zanjar los rumores que dicen que su relación no atraviesa un buen momento después de todo lo ocurrido en La isla de las tentaciones y La casa fuerte. "Son habladurías de la gente. Estamos buscando un bebé", afirmó.

Habrá que esperar para ver que viene antes, si la boda, el bebé o la ruptura, como apuntan los malpensados…