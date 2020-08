Mika se vuelca con su tierra 💔 y anuncia el concierto benéfico ‘I Love Beirut’

MIKA, cantante, compositor y autor de grandes himnos cargados de optimismo, quedó impactado y profundamente afectado al ver la devastación causada por la terrible explosión que tuvo lugar en el puerto de Beirut el pasado 4 de agosto.

El artista, de origen libanés, ha anunciado este lunes el concierto benéfico I lOVE BEIRUT, para ayudar a las víctimas de la catástrofe. El evento, tendrá lugar el sábado 19 de septiembre desde Italia y se retrasmitirá en vivo en cuatro zonas horarias a través de YouTube. Las entradas cuestan 10 euros y estarán disponibles en TicketMaster junto con la campaña de GoFundMe, donde podéis hacer vuestra donación adicional para ayudar a las víctimas. El 100% de todo lo recaudado se destinará a partes iguales entre la Cruz Roja del Líbano y Save the Children Líbano. Las entradas están disponibles a partir del lunes 24 de agosto.

Quería hacer algo para ayudar en lo más mínimo posible

Mika ha impulsado este concierto benéfico tras su "Carta de amor a Beirut", una emotiva misiva en la que abre su corazón y expone la tremenda tristeza que está sintiendo al ver lo que ha sufrido y siguen sufriendo las personas en su país de nacimiento.

En palabras del artista: “Después de tantos años de guerra civil, la crisis financiera y la agitación política, la noticia de la trágica explosión fue increíble. Aunque estaba lejos, mi corazón se rompió por las familias que perdieron sus hogares, sus medios de vida y sus seres queridos en esta catástrofe. Quería hacer algo para ayudar en lo más mínimo posible. Es por eso que estoy organizando un concierto en vivo para ayudar a la gente de la ciudad. Beirut ha sufrido mucho y la resiliencia y fortaleza del pueblo libanés es innegable. No tengo ninguna duda de que la ciudad se recuperará y la vida única de esta mágica ciudad se reanudará una vez más. Beirut es el lugar de mi nacimiento, es parte de mí y siempre estará en mi corazón. Yo ❤️ Beirut".

Tony Aguilar también colaborará en esta iniciativa, que ha apoyado desde sus redes sociales con esta emotiva foto junto al artista.

Según informó el equipo de Naciones Unidas en Líbano, en apenas 15 segundos la devastación de Beirut fue similar a la que dejaron los 15 años de guerra civil que el país sufrió desde 1975 a 1990. A kilómetros a la redonda del lugar del epicentro de la explosión las casas están destruidas y las familias se han quedado sin hogar. Se estima que 300.000 personas no cuentan con un lugar adecuado para vivir en estos momentos. El país se enfrenta a un proceso de reconstrucción sin precedentes y todo ello en medio de una pandemia global por la Covid-19.

Las donaciones obtenidas gracias a ‘I Love Beirut’ servirán tanto para financiar una respuesta inmediata para aliviar la situación de emergencia como para poner apoyar la reconstrucción del país a largo plazo. Las donaciones se pueden realizar en este link.

Desde que en 2007 lanzara su álbum de debut, Life In Cartoon Motion, con Grace Kelly o Lollipop como singles, MIKA ha vendido más de 10 millones de discos. Nominado a los Grammy, ganó un premio Brit y lanzó tres álbumes más con ventas de platino: The Boy Who Knew Too Much, The Origin of Love y No Place In Heaven. Su último disco, My Name is Michael Holbrook, se lanzó en octubre de 2019 y fue seguido por una gira mundial.