Amaia capturada en el estudio por la fotógrafa del momento

Amaia deja verse, de vez en cuando, en redes sociales. Esta vez ha subido a Instagram unas fotografías preciosas de ella grabando en el estudio. La que algunos llaman Reina de España, aparece retratada por Neelam Khan Vela, una fotógrafa de 22 años con mucho talento que se ha especializado en la fotografía musical. Innovando con nuevos ángulos y colores se ha hecho hueco en el estilo underground. Ahora vive de la unión de estos dos artes: La música y la fotografía juntas en un momento único.

Su proyecto más conocido, la portada del segundo disco del grupo femenino Hinds llamado I Don’t Run. La artista contaba a Vice lo contenta que estaba con su colaboración concretamente porque son todas “mujeres, españolas y súper trabajadoras y ambiciosas”.

Ver esta publicación en Instagram @amaia 🌸🌞🌾🥺🦋💘 Una publicación compartida de Neelam Khan Vela (@neelastica) el 19 Ago, 2020 a las 9:47 PDT

“Aprendo mucho estando de gira con ellas y me lo paso súper bien, y además creamos cosas juntas de lo que estamos muy orgullosas”, seguía contando en la entrevista. Esta malagueña también ha tenido el placer de captar a Mainline Magic Orchestra, The Orielles o Dream Wife, entre otros.

La ex triunfito nos ha regalado este verano dos canciones: La Victoria y Cosas interesantes para decir. Estos temas fueron rescatados tras no incluirlas en su disco, Pero No Pasa Nada de 2019. Dándoles un toque más veraniego para alegrarnos este agosto de 2020 tan peculiar.

Amaia volverá a subir a los escenarios este mismo mes de agosto. La cantante estará el 27 de agosto en el Dorado Live Show de Ibiza. Luego estará en Barcelona (12 de septiembre), Sevilla (20 de Septiembre), Donostia (11 de octubre) y Zaragoza (16 de octubre).