Carlota Corredera relata el problema que tiene en las manos y que le afecta “socialmente”

Carlota Corredera se sinceró ayer con gran parte de los espectadores de 'Sálvame' a raíz del tema que se estaba tratando en el programa. Los colaboradores estaban hablando sobre la evolución de Miguel Bosé como persona y personaje mediático y la presentadora recordó un encontronazo poco agradable con este.

Pero para contextualizar el momento, Corredera confesó un problema que tiene en las manos y que la gente pudiera empatizar con cómo se sintió: "Yo tengo un problema muy grave en las manos, y es que me sudan mucho, y socialmente es un problema cada vez que le tienes que dar a alguien la mano".

Por lo que, cuando se topó con el cantante, la escena fue la siguiente: "Mi gente sabe que me sudan mucho las manos desde niña. La cara de asco que puso (Bosé) cuando se dio cuenta de que me sudaban las manos no la disimuló. Entonces ya como que al principio no prometía mucho. 24 años, todavía con muchísimo acento gallego, y a mucha honra, pero imaginaos las inseguridades que eso me creó...".

Algo que recuerda con mucho sufrimiento aunque lo ha superado y asegura que todo lo que tiene ahora, al saltar de detrás a estar frente a las cámaras, ha sido por su trabajo: "Pero que sean conscientes que el aplomo que puedo tener delante de las cámaras se debe a que he currado como una bestia parda. Soy perfil de hormiga curranta, una profesional con mucha autoexigencia".