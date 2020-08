Natalia Sánchez explica la razón por la que muestra la cara de su hijo pero no la de su hija

La vida de Natalia Sánchez ha protagonizado un segundo gran cambio desde el mes de mayo. La actriz dio a luz a su segundo hijo, y ha demostrado vivir feliz con su nueva familia. Al menos eso es lo que podemos ver a través de sus publicaciones en las redes sociales.

Sin embargo, una de estas últimas fotos ha llamado la atención de sus seguidores. En ella, nuestra protagonista aparece con sus dos pequeños en la orilla del mar de una playa de Cadaqués, lugar en el que disfrutan de unas bonitas vacaciones junto a su chico Marc Clotet.

En la foto no podemos ver el rostro de la pequeña Lia, pero sí de Neo. "¿Por qué a veces les tapas las caras y otras no?", preguntó una usuaria, a lo que Natalia no tuvo ningún problema en responder. "¡Hola! Le he tapado la cara porque salía con cara de "estoy a punto de estornudar"! (Que es lo que hizo segundos después!) En cuanto a seguridad, al peque no pasa nada porque se le vea la cara de momento, porque todavía es muy chiquitín y le va a cambiar muchísimo!", señaló.

La maternidad no es tarea fácil, y eso es algo que nuestra protagonista también nos ha dejado bien claro en sus redes sociales. De hecho, la última experiencia que ha compartido con sus seguidores, y que tiene que ver con la dificultad de ser madre, es la lactancia materna. Su hijo Neo había estado llorando desconsoladamente durante varios días y se alarmó cuando descubrió que había perdido peso. Al parecer, el estrés había causado una importante bajada en la producción de leche, lo que le impedía al pequeño Neo alimentarse con normalidad. A ella le martirizaba la idea de no poder darle la lactancia.

"Vivimos en una sociedad en la que la imagen de la mujer, la lactancia y la maternidad están tan idealizadas y son tan lejanas a la realidad que, cuando algo se tuerce mínimamente, se desmorona nuestro castillo y nosotras detrás", reflexionaba.

Ahora Natalia asegura haber bajado el ritmo y estar más tranquila, disfrutando de su tan bonita familia de la que presume a diario en redes sociales. ¡Y que así siga!