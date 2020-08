Escucha nuestra playlist de lo último en Pop español y contágiate de sus ritmos

Tener una playlist con tus canciones favoritas es un "must", para así poder usarla en cualquier ocasión. ¿Vas a coger el coche y no te decides qué disco escuchar? ¿Has quedado con amigos y no sabes cómo amenizar la velada? ¿Vas a hacer la comida pero necesitas música de fondo para inspirarte? Todas y cada una de estas preguntas gritan una misma respuesta: ¡Playlist!

Las playlists se han convertido en nuestro mayor aliado, y en LOS40 somos muy conscientes de ello. Por eso, hemos preparado una lista de las novedades musicales que encontramos en la escena del Pop español (y no, no son pocas).

Aitana, Morat, Efecto Pasillo, Beret, Rosalía, Miki Núñez... ¡y muchos más! Todos ellos forman parte de esta lista que ha sido invadida solo por hits. Hits que todos los días escuchamos en algún lugar que visitamos.

