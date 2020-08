Muere el cantante Justin Townes Earle a los 38 años, hijo del legendario Steve Earle

El rock americano y, en general, la música, están de luto. Un jovencísimo Justin Townes Earle ha fallecido este 23 de agosto con 38 años. Aún se desconocen las causas de su muerte.

"Es para nosotros una tremenda tristeza anunciar el fallecimiento de nuestro hijo, marido, padre y amigo Justin. Muchos de vosotros habéis confiado en su música y en sus letras con el paso de los años, y esperamos que su música continúe guiandoos en vuestros caminos. Te echaremos mucho de menos, Justin", anunciaban a través de su cuenta de Instagram.

El cantautor e hijo del legendario Steve Earle es uno de los referentes de la fusión del country rock en Estados Unidos. Nacido en Nashville, la cuna del rock, la música se convirtió en su pilar fundamental desde el primer día de vida.

Tanto es así que muchos lo consideraban un directo rival de su padre, aunque para otros existían grandes diferencias. Sea como sea, cuenta con una amplia y envidiable trayectoria musical que le otorgó, con el paso de los años, el título del "hijo del country-rock". Su álbum Nothing's Gonna Change The Way You Feel About Me Now es uno de los más destacados de su discografía.

El último álbum que publicó es The Saint of Lost Causes en mayo de 2019, que contó con una banda sonora formada por una amplia lista de instrumentos. El disco está formado por 12 temas.

Pero ahora, el rock y el country-rock se visten de negro para despedir al hijo, no solo de una leyenda de la música, sino de una fusión que marcó un antes y un después en su historia. Descansa en paz, Justin.