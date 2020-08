María Pedraza vuelve a acertar: ahora se pone dos piercings

María Pedraza sigue sorprendiendo a sus más de 12 millones de seguidores de Instagram. Ya sea con sus reflexiones o con sus looks, la actriz causa sensación cada vez que actualiza su muro o sube una historia. Todos están atentos a lo que pueblica, y no es para menos, porque no suele dejar a nadie indiferente.

Esta semana lo ha hecho con un vídeo en el que enseña los dos nuevos accesorios que ha incluido en su nueva imagen. Con cara de aburrimiento, y en blanco y negro, es como Pedraza muestra los dos piercings que se ha hecho.

Por si algunos pensaban que este tipo de perforaciones estaban pasadas de moda, la actriz de Élite y La Casa de Papel se ha puesto, no uno, sino dos pendientes: uno en la nariz y otro justo en el centro del labio inferior.

Le quedan genial, lo que no sabemos, y ella tampoco desvela, es si serán de quita y pon…