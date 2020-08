Sofía Suescun y Gianmarco, juntos en las cenas de Telecinco

Telecinco estrenará próximamente una nueva edición de Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition que contará con cuatro famosos que pondrán a prueba sus dotes culinarias y su buen hacer como anfitriones. En esta ocasión, la cadena ha tirado, más o menos, la casa por la ventana y ha fichado a cuatro rostros muy conocidos de la casa.

¿Los elegidos para la decimocuarta temporada de Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition? Terelu Campos, Yurena, Gianmarco Onestini y Sofía Suescun.

Todos ellos son caras populares del universo Mediaset y todos ellos saben muy bien cómo se hace la televisión, así que las nuevas entregas del programa prometen. Pero no solo por su dominio del medio, sino porque algunos de ellos tienen cosas en común, como Gianmarco y Sofía.

Hay que recordar que Sofía fue íntima amiga de Adara, la ex del italiano, aunque ya no se hablan. Además, Gianmarco tiene una malísima relación con su pareja, Kiko Jiménez. Coincidieron en GH VIP 7 y en Tiempo de descuento y entre ellos las cosas no terminaron muy bien que digamos.

Otra de las motivaciones de la nueva temporada de Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition es que se verá la nueva casa de Terelu, que vendió su popular ático para mudarse a un piso más pequeño.