Muere el youtuber Landon Clifford a los 19 años

El mundo de Youtube está de shock. El joven Landon Clifford, miembro del canal Cam&Fam junto a su mujer Camryn, falleció el pasado 13 de agosto. Así lo anunció la propia Camryn a través de Instagram hace unos días, aunque no especifica la causa de su muerte.

"El 13 de agosto de 2020 fue el último día de Landon siendo el mejor padre y marido que se puede ser. Después de pasar los últimos 6 días en coma, falleció y ha donado varios órganos a la gente que los necesita por todo el país. Murió salvando vidas de otros. Ese es el tipo de persona que era. Compasivo, cariñoso, atento, bueno y generoso", anuncia en el comunicado.

Camryn y Landon eran padres de dos niñas: Briar, de 2 años, y Delilah, de 3 meses. "Era un marido increíble y el mejor padre que las niñas podrían tener. Me entristece profundamente que nunca lo conocerán de verdad. Era tan joven y le quedaba tanto por vivir. Así no era cómo deberían de haber ido las cosas. Tendría que haber llegado a su próximo cumpleaños. Tendría que haber acompañado a sus hijas al altar. Tendría que haber fallecido viejo conmigo. Las palabras no pueden expresar la pena que siento", continúa.

Como mencionamos en líneas anteriores, Landon colaboraba en el canal de su mujer junto a sus dos hijas. Contaban con más de 1 millón de suscriptores que seguían las aventuras de esta familia tan especial.

Desde LOS40 queremos enviar nuestro más sentido pésame a los familiares y amigos del joven Clifford, que a partir de hoy permanecerá por siempre en la memoria de todos. Descansa en paz.