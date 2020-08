Tiwa Savage es una artista con diez años de experiencia que no deja de renovarse. Es una súper mujer de origen nigeriano que sabe hacer de todo. Se mudó a Londres donde se desarrolló como cantante, cantautora y actriz. Y tras su aparición en The X Factor de Reino Unido, decidió entrar en Berklee College of Music para formarse. Aunque ha pasado por varias discográficas en su carrera, ahora trabaja de la mano de Universal Music Group.

Su estilo

Ella es Tiwa Savage, la reina de los afrobeats

Podemos bautizarla como la reina de los afrobeats. Aunque también incluye el pop, hip-hop y R&B en sus proyectos. Dos ejemplos de ello son los temas que nos ha regalado este año: Dangerous Love y Koroba. Además de su último lanzamiento, Temptation, junto a Sam Smith. Estas forman parte de su próximo disco, Celia, que sale este 28 de agosto de 2020. Su cuarto álbum después de tener Once Upon a Time (2013), R.E.D (2015) y Sugarcane (2017) en el mercado.

Y es que la artista está particularmente orgullosa de formar parte de mujeres femeninas que abren la cultura africana a un público mainstream. “La música está brillando con una luz diferente en el continente”, contaba a Zane Lowe en Apple Music.

Tiwa incorpora elementos africanos a sus videoclips que lo hacen realmente especiales. ¡Los peinados, vestimentas, bailes y lugares que enseña nos enamoran! Además de hablar en Yoruba, una de las lenguas más habladas en Nigeria. Ella es toda una diosa en su país (y fuera de él), y es que es un puesto totalmente merecido.

Colaboraciones

Savage se une también a grandes profesionales con las que se siente identificadas. Una de ellas es Beyoncé, con la que trabajó como co-autora de Key’s to The Kindom para el álbum The Lion King: The Gift.

Y aunque tenemos que admitir que esa colaboración es de lo más top, las otras no se quedan atrás. Su videoclip junto a Wizkid y Spellz del tema Ma Lo llega a los 48 millones de reproducciones. Y también tenemos que mencionar sus uniones con Omarion, Don Jazzy, Duncan Mighty o Young Jonn entre otros.

Puedes enterarte de todos sus movimientos en redes sociales donde es muy activa. Búscala como TiwaSavage, dale follow y a disfrutar.