Bon Jovi recorre las calles de Nueva York en plena pandemia en el vídeo de ‘Do What You Can’

Impacta ver a Bon Jovi recorriendo las calles desiertas de Nueva York en medio de una pandemia global. Y es precisamente esa imagen dura y simbólica lo que la banda de rock de New Jersey quiere que sintamos al ver el vídeo de su nueva canción: Do What You Can.



Un poderoso mensaje que ya lanzó en redes sociales y que tuvo una gran acogida entre sus seguidores: “If You Can’t Do What You Do… Do What You Can (Si no puedes hacer lo que sueles, haz lo que puedas)”. Sin embargo, el vídeo muestra también la cara más amable de un Nueva York solidario y comprometido que está ahí para quien lo necesite.

Sobre el rodaje y la historia de este vídeo, el artista cuenta: “Rodar un video en las calles casi completamente vacías de Manhattan en medio de una crisis global cuenta la historia de “Do What You Can” desde el lugar en que la he vivido. Sé que esas calles vacías son similares a muchas otras partes de América luchando contra la pandemia. La historia de estos héroes, personas normales, mostrando su inmenso coraje, ha sido una gran inspiración y, el video, como la canción, son un canto a la esperanza.”

La letra de Do What You Can aborda una tierna historia que cobra vida en el video. Al llegar el confinamiento a la ciudad de Nueva York a causa de la Covid-19, Jon cogió su mascarilla y se desplazó por sus calles, para dar testimonio de la resiliencia y de la fortaleza de las personas normales afrontando una crisis que el mundo no podía ni imaginar.

Do What You Can estará incluída en el nuevo trabajo discográfico de Bon Jovi, que llevará por título 2020 y cuya publicación está prevista para el próximo 2 de octubre.