Vanesa Martín anuncia nuevo single: ‘Y vuelo’

La vuelta al cole está al doblar la esquina y después de las vacaciones de verano, Vanesa Martín ya tiene listos los lápices, la libreta y el equipaje del curso equivalentes a la figura del artista musical. Lo que podríamos catalogar como las letras, los instrumentos y las primeras maquetas grabadas.

La cantante ha confesado que los últimos días de agosto nunca le han gustado. "Desde pequeña tengo grabada una imagen en la que me veo en una piscina sola mientras llueve y el cielo de pronto se ponía gris. Desde entonces ese olor a tierra mojada me transporta a ese desconcertante final de agosto para mi mente de niña, los días empezaban a acortarse y la vuelta al cole sobrevolaba la casa amenazante 😂. El bombardeo de las grandes superficies con el material, la ropa, etc , siempre me pareció inoportuno e invasivo", expresa.

La malagueña, que ha hecho deberes de refuerzo este verano tan atípico, tiene su nuevo proyecto muy avanzado. Tanto es así, que ha revelado la portada y el título de su próximo single. Y vuelo es el nombre del primer adelanto que conoceremos el próximo 3 de septiembre. "Cojo aire y vuelo, viaja con mi cuerpo un corazón despegado del suelo...", ha compartido en redes sociales.

La intérprete de Complicidad también ha aprovechado para reflexionar sobre la situación actual. "Todo es diferente, son tiempos de cambio. Quién me iba a decir que cada 15 o 20 días me haría la prueba del COVID. No estoy obsesionada, pero sí cauta, por y con la gente con la que me muevo, que también lo está. Volveremos con más ganas que nunca. Es inquietante este tiempo de espera para mí, pero también inspirador. Ahora el olor a lluvia me sabe a algo nuevo. Ojalá tengamos alas para todos. Ya sabréis por qué", ha manifestado misteriosa.

¿Qué otras sorpresas tiene guardadas bajo el brazo Vanesa Martín? Habrá que esperar para conocer más detalles, pero desde LOS40 estaremos muy atentos para contártelo todo.