Hace 20 años de este icónico momento de Britney Spears en los VMA’s

Se acercan los premios MTV VMA’s de 2020 y no podemos evitar echar la vista atrás para recordar momentos memorables de años anteriores. En especial, el que protagonizó la reina del pop Britney Spears en el año 2000. La estadounidense cantó Oops... I Did It Again y Satisfaction en un traje épico por su transparencia.

Hablamos de ese outfit nude con pedrería que generó tanta controversia. Puede o no gustarte su elección, pero una cosa está clara, ¡fue la diva de la noche! Apareció en el escenario con un pantalón y americana negros súper elegante, a juego con un sombrero que adornaba su moño bajo. Y de repente, empezó el striptease más icónico de la historia. Se desmelenó y siguió con sus pasos de baile, revelando así la verdadera sorpresa de la gala. ¡El público se volvió loco y la imagen dio la vuelta al mundo!

Tampoco podemos dejar de mencionar la coreografía que se marcó, rodeada de bailarines sin camiseta y una exótica puesta en escena. Además de la escultura de metal giratoria que hacía de tarima para la cantante en el escenario. Todo esto en apenas 4 minutos llenos de pura sensualidad con solo 18 años. Este 7 de septiembre en el City's Radio City Music Hall de Nueva York marcó un antes y un después en la carrera de Britney.

En fin, una edición espectacular la del año 2000. Pero este no es el único año que Britney ha destacado por su vestuario. El año 2007 también fue comentado por su conjunto de braga y sujetador brillante con unas botas negras altas o el de 2013, con ese bikini amarillo más que atrevido.

Britney con el traje antes del momento / getty images / KMazur/WireImage

¿Nos regalará la próxima gala de los MTV VMA’s momentos como este?