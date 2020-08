Kany García y Camilo se inundan como el ‘Titanic’ en su nuevo vídeo: ¡mira la letra!

¿Alguna vez has vivido un desamor? Pues entonces vas a sentirte muy identificado/a con la nueva colaboración que Kany García trae con Camilo: Titanic. La puertorriqueña y el colombiano funden sus voces en una bonita balada que es capaz de revivir sentimientos que creíamos haber olvidado.

"Tú no me has dicho que te vas y yo que ya lo siento. Como un presentimiento, dices: 'Te quiero', pero sé que no. Sigues estando a lado mío pero ya te fuiste. Lo que antes de gustaba, es justamente lo que te alejó", son algunos de los versos que forman parte de esta bonita canción.

Pero el tema no ha llegado solo, sino acompañado de un videoclip que hace referencia a su título. Camilo y Kany aparecen en el fondo de una piscina vacía, sentados en unas sillas, espalda contra espalda, mientras interpretan el tema desde sus más profundos corazones.

A medida que la canción avanza, la piscina se llena cada vez más de agua, hasta que ambos acaban sumergidos en ella como si de la película del Titanic se tratase. "Contigo vi el futuro relativamente fácil. Y yo que nos vi, y yo que nos vi como lo viejo del Titanic. Como lo viejo del Titanic", dicen los versos de su estribillo.

Después del éxito de Favorito y el remix de Tattoo junto a Rauw Alejandro, Camilo cambia de estilo y se atreve con el talento de la cantautora Kany García, que lleva deleitándonos con su música desde 2007. Y tú, ¿te sientes identificado/a con la letra de este nuevo tema?