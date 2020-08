Sebastian Yatra: “La canción ‘A dónde van’ es un riesgo, pero los riesgos hay que tomarlos”

Si hay un artista colombiano que está trascendiendo todas las fronteras con su capacidad para crear y componer canciones pop, ése es, sin duda, Sebastián Yatra. El artista de Medellín, no pierde de vista su objetivo de crear verdaderas piezas musicales que impacten en toda una generación dentro y fuera de su país.

En su nuevo single, Yatra regresa con maestría y muy bien acompañado en A dónde van, una canción de alma flamenca junto a Álvaro Díaz que no hace sino poner de manifiesto la gran pasión que el colombiano siente por España. En el vídeo de A dónde van, recién lanzado, Yatra se va de fiesta a un tablao flamenco. Ya puedes verlo en los40.com.

Yatra define que A dónde van es una "canción muy ibérica (...) Es una mezcla bien interesante. Tiene unas guitarras y un punteo al final que me vuelven loco". Además, lo ha dejado claro en la entrevista: "Esta canción, de lo urbano que yo he hecho es mi favorita".

He estado en el estudio con Pablo López, me parece un fuera de serie y me encantaría seguir trabajando con él

Sobre esta canción, sobre su mejor recuerdo de verano (que también tiene que ver con nuestro país) y sobre las ganas que tiene de hacer una canción con Pablo López estuvo hablando con Karín Herrero. Sobre el artista malagueño autor de El Patio, Yatra solo tuvo elogios: "Acabo de hacer La Voz con Pablo López, he estado en el estudio con él, me parece un fuera de serie y me encantaría seguir trabajando con él", ha explicado a LOS40. La lista de Yatra de colaboraciones soñadas con artistas españoles también incluye a Rosalía ("me vuela la cabeza") o Enrique Iglesias (voy a hacer la gira con él").

Yatra ha anunciado también sus planes de gira para el verano de 2021. El intérprete de canciones como Traicionera o Fantasía, con dos álbumes de estudio a sus espaldas (Mantra en 2018 y Fantasía en 2019) además de numerosas y flagrantes colaboraciones, actuará en directo en nuestro país en las siguientes fechas: