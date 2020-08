El duro mensaje de Mila Ximénez: “Tenía miedo y necesitaba volver”

Sálvame vivió este jueves un momento muy emotivo con la aparición sorpresa de Mila Ximénez. La colaboradora, que desde hace meses está tratándose contra el cáncer que padece, irrumpió por sorpresa en el plató del programa para compartir un momento muy especial con Kiko Hernández.

"Ayer es que me enteré muy tarde que era tu cumpleaños porque duermo todo el día, pero te quiero mucho y quería darte un abrazo. He venido a verte. Necesitaba achucharte", dijo Mila, mientras Kiko le sujetaba la mano. "Duermo, duermo y duermo, a ver si pasa esta mierda y ya me despierto y esto ha terminado ya".

"Es que te echo de menos, te quiero muchísimo y quería decírtelo personalmente. Celebraremos tu cumpleaños dentro de muy poco", añadió la colaboradora, visiblemente emocionada.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mila Ximenez (@milaximenezoficial) el 27 Ago, 2020 a las 3:36 PDT

Más tarde, y consciente del revuelo que podía generar en redes sociales su visita a Sálvame dado su estado de salud, Mila Ximénez escribió en Instagram la razón por la que lo hizo: "Tenía miedo, y necesitaba volver a casa. Eso es todo".

¡Mucho ánimo, Mila!