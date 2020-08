Calendario series septiembre 2020: de lo nuevo de Hilary Swank, al final de ‘Skam España’

Empieza una nueva temporada televisiva y tanto las cadenas en abierto como las plataformas vuelven a ponerse las pilas y a lanzar sus grandes apuestas, entre ellas: sus mejores series.

Por ello, lo mejor es que apuntes en la agenda los estrenos y regresos de temporadas de las ficciones que más ganas tenías de ver.

A continuación detallamos sus títulos y argumentos:

1 de septiembre

Vagrant Queen (Estreno, Syfy)

La serie narra la historia de Elida, una joven que pasó de niña reina a paria huérfana debido a una revolución que derrocó a su familia. Ahora Elida se dedica a limpiar los rincones más traicioneros de la galaxia mientras esquiva al gobierno de la república, que trata de terminar con todos los miembros de su familia.

3 de septiembre

Skam España (4T, Movistar+)

La última tanda de capítulos de la ficción estará centrada en Amira (Hajar Brown) y contará cómo es la vida de esta joven leal, divertida y sensata a la que algunos miran raro por llevar hijab. Es musulmana practicante y estudiante de segundo de Bachillerato en un instituto público.

4 de septiembre

Away (Estreno, Netflix)

La astronauta norteamericana Emma Green (Hilary Swank) se prepara para liderar una tripulación internacional en la primera misión a Marte. Esta gran hazaña en su trayectoria profesional va unida a la difícil decisión de tener que separarse de su marido (Josh Charles) y su hija adolescente (Talitha Bateman) cuando más la necesitan, y al hecho de que quizá no vuelva a verles.

10 de septiembre

Memorias de Idhún (Estreno, Netflix)

El día en que se produjo en Idhún la conjunción astral de los tres soles y las tres lunas, Ashran el Nigromante se hizo con el poder y comenzó el reinado de terror de las serpientes aladas. La primera batalla por la libertad de Idhún se libra en la Tierra, donde Jack y Victoria luchan por detener a Kirtash, el asesino enviado por Ashran para acabar con los idhunitas que huyeron de su tiranía.

Julie and the phantoms (Estreno, Netflix)

Julie es una adolescente que encuentra su pasión por la música y por la vida con la ayuda de una banda de chicos adolescentes, llamados The Phantoms, que han estado muertos durante 25 años. Para devolverles el favor, la muchacha decide ayudar al grupo a convertirse en aquello que siempre quisieron pero nunca pudieron ser.

15 de septiembre

We are who we are (Estreno, HBO)

Dos adolescentes estadounidenses alcanzan la mayoría de edad mientras viven en una base militar estadounidense en Italia.

DOC (Estreno, AXN)

Andrea Fanti pierde la memoria de los últimos doce años de su vida debido a un trauma cerebral y, por primera vez, ya no es un médico brillante sino un simple paciente. Con una vida amputada de recuerdos, Andrea se encuentra en un mundo desconocido donde sus seres queridos se han convertido en extraños y el hospital es el único lugar donde se encuentra como en casa.

18 de septiembre

Ratched (Estreno, Netflix)

Una enfermera de una institución mental se vuelve hastiada, irascible y un verdadero monstruo para sus pacientes. En los años 40, Mildred Ratched se traslada al norte de California para conseguir un trabajo en un hospital psiquiátrico pionero en la aplicación de nuevos e inquietantes experimentos con la mente humana. Pero todo cambiará poco a poco...

27 de septiembre

Patria (Estreno, HBO)

Basada en la novela homónima de Fernando Aramburu, que abarca 30 años del conflicto vasco y estudia el impacto del mismo sobre la gente común, como la viuda de un hombre asesinado a tiros por la banda terrorista ETA, que vuelve a su pueblo natal tras el alto el fuego de 2011, o la madre de un etarra encarcelado.

28 de septiembre

Quiz (Estreno, Movistar)

Quiz cuenta la historia de Charles Ingram, un ex mayor del ejército británico, que causó un gran escándalo después de ser atrapado haciendo trampas para ganar £ 1 millón en el programa de juegos '¿Quién quiere ser millonario?'