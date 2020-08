Toda la información sobre los MTV VMA’s de 2020: nominados, actuaciones, cuándo y dónde verlos...

Estamos acercándonos, por fin, al evento musical de cada año que siempre da de qué hablar. Este domingo 30 de agosto son los MTV Video Music Awards, llenos de música y libres de Covid-19. Presentado esta vez por la cantante y actriz Keke Palmer, toda una referente para la comunidad negra.

Debido a la circunstancia mundial por el coronavirus ha habido muchos cambios de fecha, localización y asistentes a la gala de este año. Por eso, hemos querido recopilar toda la información definitiva aquí.

Dónde y cuándo

Los premios empezarán a las 20:00 hora local por lo que, si resides en España, tendrás que estar preparado a las 02:00 de la madrugada (¡vale la pena!). La noche del domingo 30 al lunes 31. La localización es variada ya que han querido grabar en icónicos lugares de la ciudad. Entre ellos: Brooklyn, Manhattan, Queens, The Bronx, y Staten Island.

Si tienes plataformas de pago que trabajen con Mtv puedes verla ahí (Movistar+, Vodafone...). La otra opción es conectarte al Live en streaming que llevarán a cabo en su cuenta oficial de Youtube.

Nominados

Ariana Grande y Lady Gaga son las artistas con mayor número de nominaciones (nueve cada una). Seguidas, por muy poquito, por The Weeknd y Billie Eilish con seis. Taylor Swift opta a cinco de ellas y siguiente en la lista estaría Dua Lipa con cuatro.

Os contamos más en detalle. Lady Gaga y Ariana Grande son dos nominaciones a destacar por su colaboración en Rain On Me que podría llevarse varios premios. Ariana, en solitario, podría optar también a Artista del año. O tal vez, se lo arrebate The Weeknd que opta a ese mismo premio y vídeo del año con Blinding Lights. Un tema lleva varias semanas en la parte alta de la lista de Los40.

El premio de Vídeo del año podría llevárselo Billie Eilish por everything i wanted o Taylor Swift con The Man. Estas dos artistazas se encontrarán cara a cara varias veces durante la gala. Las dos optan a Mejor videoclip y Mejor dirección.

Justin Bieber, BTS, Doja Cat, Eminem, Megan Thee Stallion, DaBaby son otros nombres que encontramos en las listas.

Puedes ver la lista completa pinchando aquí.

Pre-show

Si no puedes aguantarte de las ganas, tienes que conectarte un poquito antes. A las 18:30 hora local (00:30 hora española) tendrás a los artistas que calentarán el escenario. Lewis Capaldi, Chloe x Halle, Jack Harlow, Tate McRae y Machine Gun Kelly son los elegidos para el pre-show.

Actuaciones

Ya es oficial, lo más top estarán en el escenario esa noche. Veremos a la diosa de Doja Cat, la primera vez del grupo de K-pop BTS en este escenario y, en el polo opuesto, al ya experto The Weeknd. Para un toque latino no podían faltar Maluma y CNCO.

También lucirá su canción en el número 1 la estadounidense Lady Gaga con Chromática. Además de actuar de la mano de Ariana Grande cantando su Rain on Me. Un acontecimiento remarcable ya que no vemos a Gaga en estos premios desde 2013. Miley Cyrus también viene con un plato fuerte, presentará su último tema en el mercado: Midnight Sky.

Y los últimos en confirmar su asistencia y performance son DaBaby y los Black Eyed Peas. ¡La noche va a estar que arde!

Nuevas categorías y medidas de seguridad

Tan evidente es la presencia del coronavirus en nuestro día a día que MTV ha decidido instaurar dos nuevas categorías relacionadas. Se repartirán premios a Mejor vídeo hecho desde casa y Mejor actuación en cuarentena. Sin duda, la edición de 2020 será para recordar.

La organización ha dejado muy claro que las decisiones se toman escuchando a su Departamento de Sanidad. Por ello, este año se celebrará sin público y siguiendo las medidas de seguridad. Una de ellas, por supuesto, la necesaria distancia entre los asistentes.