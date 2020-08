¿No sabes si estás gordo o enfadado? Amazon tiene una pulsera para ti.

Parece una broma, pero es que a veces el mundo tecnológico no encuentra el camino para seguir innovando y las compañías salen al mercado con productos ‘demasiado raritos’.

Entre tanto reloj inteligente, el mercado claramente tiene un hueco para pulseras inteligentes que no sepan darnos la hora; ahí es donde entra Amazon con su ‘Halo’.

Pulsera 'Halo'. Controla tu salud y tu mala leche. / Amazon

Para entender este producto, lo más fácil es que penséis en el smartwatch que mejor fichado tengáis y quitéis la parte de ‘watch’. Esta pulsera tiene sensores para dar y vender: kilómetros recorridos, calidad del sueño, temperatura corporal, ritmo cardíaco… lo que necesites (menos la hora).

La novedad llega con los dos micrófonos que esconde, capaces de analizar tu tono de voz para informarte de cuál es tu estado de animo; es importante saber si estás alegre, enfadado o inseguro, por ejemplo... La de veces que te has visto reflejado en un escaparate del corte inglés y te has preguntado a ti mismo: ¿Cómo estoy hoy?. 'Halo' te lo dirá y luego podrás acceder a un resumen en tu teléfono para darte cuenta del tiempo que has pasado de mala leche en el día.

Amazon promete respetar vuestra privacidad y no grabar los clips utilizados para analizar vuestro carácter ni hacer uso de ellos para terceros.

Entre las filigranas que ‘Halo’ puede hacer para ti, también está la posibilidad de usar la cámara de vuestro teléfono para clacular un porcentaje de grasa corporal. La aplicación os pedirá que vistáis ropa ajustadita para poder hacer el cálculo de forma legítima para deciros a la cara el nivel de obesidad que gastais o lo cerca que estais de convertiros en una estatua de mármol digna de un hueco en los pasillos más nutridos de Florencia.

Por el momento, ‘Halo’ se pondrá en circulación sólo a un número concreto de usuarios a un precio reducido (65 dólares, aprox.) y permanecerá en fase de pruebas hasta que el mundo real esté preparado para enfrentarse a sus miedos más profundos: La ira y la Obesidad.