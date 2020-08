Cazzu lanza el ‘Miedo’: Mira el vídeo y la letra

Cazzu está demostrando ser una verdadera revelación en la música urbana del otro lado del Atlántico. La cantante y compositora argentina Julieta Cazzuchelli lanza disco y single este 28 de agosto. Una Niña Inútil es un "álbum de cuarentena", como ella misma ha hecho saber a sus más de 7 millones de seguidores en Instagram a través de este post.

Miedo es el lead single de este álbum y cuenta con un videoclip de lo más atrevido y sensual. Ha sido dirigido por Facundo Ballve y rodado en la casa de la artista. Todo un reto de trabajo ante la nueva normalidad.

Una niña inútil es un disco compuesto por siete canciones, siete dardos con los que Cazzu encuentra la manera de hacernos reflexionar sobre el papel de la mujer, las relaciones, los sentimientos, el dolor, los miedos o las situaciones que nos constriñen.

El concepto del disco fue inspirado por la escritora y poetisa argentina Alfonsina Storni, protofeminista que hace 100 años plasmó esta las críticas de género en una columna llamada “Diario de una niña inútil”. En este escrito, Storni recurre a recursos irónicos y parodias con respecto al lugar que las mujeres deben ocupar en la sociedad, los gustos que deben proteger y los objetivos comunes que se les otorgan, como si sólo hubiese un arquetipo de mujer.

En palabras de la propia artista: "Una Niña Inútil es un material de exploración musical dentro del género R&B que construí con un equipo de amigos a la distancia, ellos en España y yo sola en casa. Quisimos dar una impresión de obra que funciona completa, es decir, las canciones están todas unidas entre sí y al mismo tiempo mantienen una autonomía. En este caso me di el gusto de hacer música sin reglas y experimentar, aún de una forma más profunda, y aclaro esto porque siempre he hecho lo que me dictan mis propios deseos, pero nunca tanto como esta vez…“.