Sale ‘Me Desamaste’ un temazo tropical de Carlos Sadness: ¡Videoclip y letra aquí!

Para desamar primero hay que amar bastante

Cuando yo te amé, tú me desamaste

No sé qué pasa contigo que desde hace días me dejas en visto

Uy, ¿ya se te ha pasa'o el capricho?

O será que vamos a distinto ritmo

Si me hubieras dicho que todo te aburre cuando lo tienes

No habría tenido ninguna prisa para quererte

Para desamar primero hay que amar bastante

Cuando yo te amé, tú me desamaste

Para desamar primero hay que amar bastante

Cuando yo te amé, tú me desamaste

Te pasas la madrugada viendo concursos de perros de raza

Fingiendo acento de Arkansas pa' hacerme reír cuando yo me enfadaba

Todas las cosas que no me gustaban

Te las llevaste, y ahora me encantan

Si me hubieras dicho que todo te aburre cuando lo tienes

No habría tenido ninguna prisa para quererte

Porque para desamar primero hay que amar bastante

Cuando yo te amé, tú me desamaste

Para desamar primero hay que amar bastante (bastante)

Cuando yo te amé, tú me desamaste

Cuando yo te amé, tú me (óyeme)

Cuando yo te amé, tú me (tú me)

Cuando yo te amé, tú me Desamaste

Me desamaste, desapareciste y por qué nunca me llamaste

Tal vez ya me lo advertiste, no sé, no sé

Porque para desamar primero hay que amar bastante

Cuando yo te amé, tú me desamaste

Me desamaste, ya no me quieres ver

Y yo te veo en todas partes