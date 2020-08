Lola Índigo, Danna Paola y Dennise Rosenthal: “No estamos compitiendo, estamos compartiendo el éxito”

Cuando se supo que el destino había tenido la ocurrencia de juntar a Lola Índigo, Danna Paola y Denise Rosenthal en la misma canción todos pensamos lo mismo: se viene temazo. Tenían toda nuestra atención, ellas lo sabían, pero también eran conscientes del riesgo que supone crear hype en estos tiempos en los que las redes sociales santifican o sentencian a golpe de click. Las expectativas, unas veces se cumplen y otras no. Con Santería era difícil no hacerlo y, afortunadamente, como grita Lola en sus temas, este sube todos los niveles.

Escuchar el canto al empoderamiento de estas tres superwoman y verlas en acción en el videoclip corrobora que con este featuring nada podía salir mal. Nosotros, además, hemos tenido la suerte de volver a juntarlas en pantalla para conocer los entresijos de esta canción que tiene todas las papeletas para convertirse en uno de los grandes hits del año. ¿La entrevistadora? Nuestra locutora Cris Regatero. ¿Las entrevistadas? El agua, el fuego y el aire de Santería.

'Santería' completa la trilogía de 'Akelarre'

Con Santería, Lola Índigo vuelve a recurrir a la llamada de las brujas para completar la trilogía que inició con Mujer bruja y continuó más tarde con Maldición. La cantante quería volver a sentir la magia y de paso incorporar a nuevas integrantes a su Akelarre, así que lo hizo.

Después de hacer Mujer bruja y Maldición pensé que sería bonito completar esta saga con dos pedazos de mujeres

"Después de sacar Akelarre me quedé con ganas de más. Además, como la cabra tiré al monte yo tiré a lo mío que es la brujería", dice Lola en una entrevista para LOS40. "Después de hacer Mujer bruja y Maldición pensé que sería bonito completar esta saga con dos pedazos de mujeres que representen el mensaje tan poderoso que tiene Santería. Ellas lo llevaron a su terreno porque cada una tiene su personalidad, y estoy feliz porque son mis nuevas brujitas".

Videoclip oficial de 'Santería'

"Santería es el empoderamiento femenino", afirma Danna. "Es una trilogía muy bien desarrollada y con este canción consigue sacar cada una de nuestras personalidades. Es un honor formar parte de Santería. Es un bomba gigante que nadie se esperaba", y añade: "Para mí es la colaboración del año".

El poderoso mensaje de Lola x Danna x Denise

"No soy emperadora, pero la corona e' mía. Tengo el mando y tú no lo sabía’. Yo ganando y tú te lo perdía’…". Santería, como decíamos, es un canto al empoderamiento de las mujeres y eso se aprecia en cuanto Lola Índigo hace su entrada triunfal al comienzo del tema.

Es maravilloso ver como la artista continúa utilizando su altavoz para hacer llegar su mensaje, y lo que es más importante, hacerlo en una colaboración junto a otras dos voces femeninas. Y es que en una escena musical en la que el featuring ya es casi una norma, es muy difícil encontrar alianzas de este tipo.

'Santería' es un bomba gigante que nadie se esperaba, es la colaboración del año".

"Cada una tiene que ser su reina, pero creo que realmente dentro de la industria de la música no tiene que haber competencias. En la canción somos la representación de eso. Aquí no estamos compitiendo, estamos compartiendo el éxito, y eso es lo más bonito", explica Danna, a lo que Denise suma: "Nos han educado desde los inicios de nuestras vidas con estas estructuras que ya no están bien. Las mujeres somos compañeras y hay que visibilizar el trabajo de todas. Nos tenemos que apoyar para formar una sociedad más justa. Esa es mi máxima aspiración y todo en base al amor y el cariño que este tipo de colaboraciones genera".

Si quieres ver la entrevista completa de Lola Índigo, Danna Paola y Denise Roshental en LOS40…¡dale al play!