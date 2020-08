Así hemos vivido el esperado reencuentro de Dani Moreno “El Gallo” y Cristina Boscá

“Feliz lunes 31 de agosto, buenos días, Cristina Boscá” Así ha arrancado Dani Moreno ‘El Gallo’ esta nueva temporada que llega con muchas sorpresas, ilusiones y fuerza. Nuestro presentador estaba deseando poder decir en persona esas deseadas palabras a nuestra presentadora, Cristina Boscá. Estos duros meses han provocado que, como todos, el equipo de Anda Ya haya tenido que separarse.

Por suerte, cumpliendo con todas las medidas de seguridad, parte del equipo, entre ellos nuestros presentadores han podido reencontrase. Un momento emotivo que ha tardado en llegar mucho más de lo que nos hubiera gustado.

Cristina que ha pasado cerca de seis meses teletrabajando, como muchísimos españoles, no podía estar más emocionada, “nada más llegar a la redacción, y teniendo en cuenta que estoy embarazada, no he podido evitar llorar, no podía parar”, ha contado la presentadora. Y claro, ninguno de los compañeros se ha podido acerca para darle un abrazo, porque, aunque no sea la mayor fan de estos gestos de cariño, de vez en cuando no vienen nada mal. Pero para eso tendremos que esperar un poquito más.

Gracias a los tiempos en los que vivimos, la tecnología ha permitido al equipo estar cerca y, sobre todo, sentir el cariño de todos nuestros oyentes. Gracias a vuestros mensajes y vuestras ganas de escucharnos, empezamos esta temporada más motivados que nunca, va a ser una temporada bonita y especial.

Nuestros presentadores han querido comenzar el programa recordando esos buenos momentos que ha habido en este verano tan distinto. Dani Moreno ‘El Gallo’ nos ha contado cómo ha pasado sus vacaciones, en las que ha hecho una “especie de segundo confinamiento”. El presentador ha vuelto a su Barcelona natal donde ha podido disfrutar del mar, “además de estar en casa, he aprovechado para ir a primera hora de la mañana junto a mi mujer a la playa. Nos dábamos un baño, disfrutábamos de un buen desayuno, y después de vuelta a casa”.

Para Cristina también ha sido un verano de muchísima emoción en el que ha podido volver a su tierra rodeada de naturaleza. Como ‘El Gallo’, y más al estar embarazada, nuestra presentadora ha querido ser prudente, “volver a El Saler fue increíble, pero de inmediato tuve una sensación de confinamiento ya que una vez vi los míos y estuve con ellos, intenté estar solo rodeada de esas personas”.

Comienza así, una nueva temporada de Anda Ya. Mientras la verdadera normalidad llega, en el equipo continuaremos trabajando un poco en la distancia y sin poder reunir en el mismo lugar al 100% del equipo, pero, eso sí, seguiremos ofreciendo todo el contenido con mucha fuerza y energía, pero sobre todo, con el buen rollo que caracterizan las mañanas de LOS40.