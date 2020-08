Jesús Olmedo ‘retoza’ en una foto que ha dejado mudo a un compañero de ‘Hospital Central’

El final del verano se acerca y por eso muchos aprovechan los últimos días de agosto para subir esas fotos de Instagram en las que uno aparece ligero de ropa y nadie dice nada porque el calor es lo que tiene.

Es el caso de Jesús Olmedo. A sus 46 años, el actor puede presumir de cuerpazo y lo enseña cada vez que le apetece. Este fin de semana, por ejemplo, ha colgado en su muro una imagen en la que aparece tumbado en la cama desnudo y marcando abdominales (el plano se corta justo antes de dejar al descubierto lo que vine siendo su entrepierna, que le vamos a hacer).

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jesus Olmedo (@jesusolmedo007) el 30 Ago, 2020 a las 2:38 PDT

"Los lunes al sol ...Y los domingos...a retozaaaaaar !!!!! ¡ Procrastinar es bien !", ha escrito en el pie de esta foto que no ha dejado indiferente a nadie. Jordi Rebellón, el que fue su compañero en Hospital Central y con el que ahora trabaja en Mercado Central, no ha podido ocultar su incredulidad. "Me callo…", ha comentado el actor, mientras que Fernando Tejero ha celebrado el desnudo de Olmedo con caritas de corazones.

Pero ojo, porque Jesús Olmedo no ha sido el único que ha enseñado carne en la red social más posturera de todas. Suele ser habitual ver a Paco León tal y como Carmina lo trajo al mundo y este fin de semana él también se lo ha quitado todo para hacerse una foto mientras disfrutaba de una refrescante ducha en el jardín.

¿El resultado? Más de 200.000 likes y muchos comentarios en los que sus seguidores aplauden su enésimo despelote.

P.D. La foto ha desaparecido de su muro. ¿Cosa del actor o cosa de Instagram?