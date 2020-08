Esta es la foto de Paco León desnudo que ha borrado Instagram

Si hay un famoso que puso de moda los ‘nudes’ en redes sociales ese fue Paco León. Todo comenzó cuando consiguió el millón de seguidores en Twitter. Prometió un desnudo integral y cuando alcanzó esa cifra lo hizo. Desde entonces, el actor de La casa de las flores comparte con sus seguidores el tipo de contenido que hace subir la temperatura de cualquier termómetro.

Este verano, sin embargo, Paco no se ha desnudado mucho, al menos no lo ha hecho públicamente. Quizás por eso ha aprovechado el último fin de semana de agosto para despelotarse para todos sus followers de Instagram, que son cerca de 2 millones. En la foto aparece dándose una ducha completamente en bolas, aunque se tapa sus partes más íntimas.

No se ve nada más de la cuenta. Sin embargo, Instagram ha vuelto a considerar que su contenido vulnera su política de uso y ha eliminado la fotografía. El propio Paco León ha vuelto a subirla a Twitter (donde no hay censura) y en Instagram, aunque esta vez tapando la parte más "sensible" y acompañada de un contundente mensaje.

No debería sorprenderme pero me sigue sorprendiendo que Instagram borre esta foto por contenido obsceno con lo que hay por ahí... pic.twitter.com/aJByRQfYYO — paco leon (@pacoleonbarrios) August 31, 2020

"No debería sorprenderme, pero me sigue sorprendiendo que me borren esta foto por contenido inadecuado con lo que hay por ahí", dice Paco León. "Celebrar la naturaleza, los cuerpos, el verano, la libertad... me parece de lo más adecuado y oportuno. Pero ellos ponen los límites y yo apuro todo lo que me dejen. ¿No os parece? Espero que esta que no se ven las ingles no ofenda a nadie".