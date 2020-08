Alfred, todo un ‘gentleman’ en el Festival de Cine de Málaga

Alfred ha pasado estos días por el Festival de Cine de Málaga para apoyar el estreno del documental de Jordi Évole sobre Pau Donés, uno de los artistas que ha inspirado e influido a Alfred en su carrera musical.

El cantante y compositor catalán ha sido retratado como un verdadero gentleman y ha compartido en redes sociales unas bonitas fotografías de estudio de su paso el festival para apoyar la cultura y el cine.

En las imágenes lo vemos lucir traje de chaqueta, una mirada penetrante y un pelo notablemente más largo que le favorece muchísimo. Junto a las fotos, el artífice de 1016 ha escrito: "Entre los flecos de la roja alfombra del @festivalmalaga estaba @jorgefuembuena. Gracias a él, a @jordievole por invitarme y al equipo de Producciones Del Barrio, por todo. A @tween_es y a @rosasjob por salvarme el tipo y al @festivalmalaga por acogerme. Viva el cine", ha posteado Alfred en Instagram.

Alfred, uno nuestros artistas jóvenes con mayor sensibilidad y talento, siempre ha sentido predilección por las letras y la manera de interpretarlas de Pau Donés en Jarabe de Palo. Así nos lo contó en este reportaje documental de LOS40 que repasaba la figura del creador de La Flaca y Depende.

"Su libro 50 Palos me ayudó a superar una época mala y recuerdo que ese libro lo devoré en una semana", llegó a contarnos Alfred en esta entrevista. "Cuando en Sant Jordi fui a que me firmara el libro me derrumbé. Le conté cómo su libro y su música, siempre tan positiva, me habían ayudado en un momento malo".