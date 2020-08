Esta es la actriz que suena con más fuerza para interpretar a Madonna en un nuevo biopic

En los últimos días, ha crecido en Internet en rumor de la identidad de la actriz que interpretará a Madonna en la nueva película que se está preparando sobre su vida. En la primera semana de agosto, la reina del pop publicó en sus redes sociales unos vídeos misteriosos en los que aparecía escribiendo un guion, y las alarmas de los fans saltaron alrededor de la posibilidad de que su agitada vida saltara a la gran pantalla.

Además de estos vídeos, la artista presumió en sus redes de haber celebrado una reunión con Brook Busey-Hunt, una guionista más conocida por su seudónimo Diablo Cody. De nuevo, los rumores de un biopic de la ambición rubia volvieron a llenar todos los mentideros de la Red.

Ahora, un nuevo detalle ha vuelto a poner los dientes largos a sus seguidores acerca e este posible biopic, y es que ya se habla del nombre de la actriz que, supuestamente, ha sido elegida para narrarnos su vida. Se trata de Julia Garner, y la razón principal de este rumor es que tanto Madonna como su manager, Guy Oseary, han aparecido de la nada entre los seguidores de la intérprete el pasado 28 de agosto. Así lo ha recogido también Daily Mail.

Julia Garner, en el festival de Sundance en febrero de 2020. / Rich Polk/Getty Images for IMDb

Salta a la vista el enorme parecido de la actriz americana, también modelo, de 26 años con Madonna, sobre todo si nos fijamos en la época en la que salía de gira con Who's that girl, en la década de los 80. A pesar de no ser mundialmente conocida, Julia ya tiene varios trabajos a sus espaldas que avalan su valía. Quizá el más conocido sea el personaje de Ruth Langmore en la serie de Netflix Ozark. También participó en la galardonada The Americans, la miniserie Maniac y la primera temporada de Dirty John. En cuanto a películas, quizá la recuerdes en Las ventajas de ser invisible y Sin City: A dame to kill for, y por haber protagonizado Electrick Children, We Are What We Are y Grandma.

Queda por saber si oficialmente confirmarán este fichaje y si será la única actriz que participe en la película dando vida a Madonna. Estaremos pendientes de los próximos movimientos, deseando saber más sobre esta posible película.