La Plaza de Callao de Madrid celebra el cumpleaños de JungKook (BTS)

Los seguidores de BTS están este 1 de septiembre de enhorabuena. Uno de los integrantes del grupo, el más joven, cumple años, y lo ha hecho rodeado del cariño de sus compañeros y seguidores. JungKook sopla 23 velas, pero lo que no esperaba era hacerlo con el gran recibimiento de su público español.

La Plaza de Callao, ubicada en Madrid, ha proyectado este 1 de septiembre un vídeo muy especial para celebrar esta importante fecha. Las imágenes proyectadas están protagonizadas por el artista, y concluyen con un gigante "Happy Birthday, JungKook" que envían sus seguidores españoles hasta Corea.

Lo cierto es que no es la primera vez que los ARMY inundan los lugares públicos de felicitaciones a sus artistas favoritos. Eso sí, es una tradición que no estamos acostumbrados a ver en nuestro país, aunque todo apunta a que se convertirá en una cotidianidad.

JungKook ha demostrado ser un artista de éxito, y no solo nos referimos por su trabajo como miembro de BTS. Nos ha deleitado con algún que otro tema en solitario, incluso, versionando a los de otros artistas. Su voz no ha tardado en cautivar a todo aquél que la escucha, y eso es algo que no cualquier artista consigue demostrar en solitario.

Eso sí. El surcoreano es consciente que su éxito ha llegado de la mano del apoyo de sus millones de seguidores, a quienes está completamente agradecido. Así al menos lo demuestra en redes sociales, donde aprovecha para interactuar con ellos y enviar algún que otro emotivo mensaje.

¡Felicidades, JungKook! ¡A seguir sumando éxitos!