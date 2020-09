1 de 5 El intenso romance entre Tessa (Josephine Langford) y Hardin (Hero Fiennes Tiffin) parece tocar fin en After, en mil pedazos. Los problemas de pareja llegan a su relación cuando ella empieza a notar que realmente no era el chico profundo y reflexivo que aparentaba ser. ¿Se ha topado con la realidad nuestra querida protagonista de After: aquí empieza todo? La sinopsis oficial reza lo siguiente: Tessa se ha centrado en sus estudios y comienza a trabajar como becaria en Vance Publishing. Allí conoce a Trevor (Dylan Sprouse), un nuevo y atractivo compañero de trabajo que es exactamente el tipo de persona con la que debería estar. Hardin sabe que cometió un error, posiblemente el más grande de su vida y quiere corregir sus errores y vencer a sus demonios. No va a perder a Tessa sin pelear. Pero ¿cambiará él por amor?