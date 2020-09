Pilar Rubio emociona a sus seguidores con unas bonitas palabras a su bebé

Pilar Rubio y Sergio Ramos acaban de despedirse de las primeras vacaciones con su cuarto hijo Máximo Adriano. Y es que el pequeño ha acaparado todas las miradas en el perfil de Instagram de su madre, quien no ha dejado de presumir desde su nacimiento el pasado 26 de julio. ¡No nos extraña!

La llegada de Máximo Adriano ha marcado el 2020 en las vidas de nuestros protagonistas, y para prueba las palabras que la presentadora le ha regalado en su última publicación. "Gracias hijo mío #máximoadriano porque con lo pequeño que eres has demostrado ser muy grande. Gracias por ser mi broquel. Gracias por sacar fuerza cuando yo no la tenía. Gracias por darme cobijo y aliento. Gracias por compartir conmigo las noches más largas. Gracias por tu pureza y amor sincero. Me queda mucho que aprender de ti. Éste es sólo el comienzo. Te amo ❤️", dice.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pilar Rubio (@pilarrubio_oficial) el 1 Sep, 2020 a las 3:11 PDT

Estas palabras, que no han tardado en emocionar a sus seguidores, llegan acompañadas de una imagen también de lo más emotiva. En ella, Pilar sostiene a su hijo en sus manos mientras ambos disfrutan de un refrescante baño en la piscina. Agarra con delicadeza su cabeza mientras parece moverlo por el agua, para crearle así una sensación de lo más agradable.

Aunque el pequeño de la familia se está llevando la máxima atención en estos momentos, Sergio y Pilar se han preocupado de que sus otros tres hijos también sientan el cariño de sus padres. De hecho, la modelo también presumía de ellos en otra de sus publicaciones, en la que los bautizaba como sus "patitos".

Por su parte, al jugador del Real Madrid también lo hemos visto compartir alguna que otra imagen de sus pequeños durante las vacaciones. "¡Te como esa cara!", señalaba en un vídeo de su hijo Alejandro.

Pilar y Sergio forman un equipo. Un equipo que no dudamos que sigue aumentando y que acabe convirtiéndose en la propia descendencia del Real Madrid C.F.