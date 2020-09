El famoso que se le resiste a Pablo Motos y está muy de moda ahora: “No he estado ni cerca”

El próximo 7 de septiembre, El Hormiguero regresa a Antena 3 con una nueva temporada que estará marcada por importantes novedades y un nuevo plantel de invitados. Vuelven las hormigas, vuelve Pablo Motos y vuelven los colaboradores al prime time de la cadena para seguir entreteniendo a la audiencia como lo llevan haciendo desde hace más de una década.

De todo lo que viene habló esta semana el presentador en La Ventana de la Cadena SER, adelantando que habrá alguna que otra sorpresa. Carles Francino, alentado por el hype, quiso saber si tenía previsto llevar a Leo Messi. El futbolista está de máxima actualidad después hacer público su intención de dejar el Barça. Sin embargo, la estrella argentina nunca ha estado al alcance de Motos.

"Nunca. No he estado ni cerca. Mira que lo he intentado a través de amigos, con marcas, porque a lo mejor una marca... nada, nada. No he estado ni cerca de que pudiese venir", explicó el conductor de El Hormiguero.

Pablo Motos también se pronunció sobre todas las críticas que recibió durante los últimos meses de la temporada pasada por convertir el programa en un altavoz para atizar a los políticos en plena pandemia. "Yo estoy muy contento con lo que dije", afirmó al respecto. "Se pueden ver las fechas de lo que dije y los hechos. Lo que quiero es ser útil de todo corazón".

¿Seguirá el coronavirus ocupando una parte importante de El Hormiguero en la nueva temporada? El próximo lunes lo sabremos.