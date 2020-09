Joaquín Prat regresa de las vacaciones con un nuevo cambio de look

Joaquín Prat ha vuelto a las andadas. El presentador ha vuelto de sus merecidas vacaciones para ponerse al mando de nuevo de El programa del verano, tomando así el relevo de Patricia Pardo.

Y es que ha sido la presentadora la que se ha encargado de anunciar su regreso este martes 1 de septiembre en el plató del programa. Prat no ha podido evitar destacar el trabajo de sus compañeros: "Enhorabuena por el trabajo que habéis hecho este verano. Sois unos fenómenos", señalaba según las palabras recogidas por Telecinco. Pero no todo quedó ahí.

Joaquín vuelve de sus vacaciones completamente renovado, y no solo nos referimos al moreno de su piel del que todo el mundo ha acabado hablando. El cambio de look del presentador también se ha convertido en el protagonista de las redes sociales. "Vengo oxidado. La sal del agua del mar te acaba oxidando", aclaraba.

Prat luce una perilla que en pocas ocasiones (por no decir ninguna) se la hemos visto. "Bueno, ya veré si me afeito. Es que me da pereza. Se lo tendré que preguntar a la jefa", señalaba Joaquín ante la pregunta de su compañera Patricia. Y tú, ¿qué opinas de su nueva imagen? Las redes nos han regalado alguna que otra broma al respecto.

Joaquín Prat Jr. camino de ser Gérard Tichy. Todo bien este martes. pic.twitter.com/WBISrMoMMz — Fausto Fernández (@faustianovich) September 1, 2020

Lo cierto es que nuestro protagonista no ha sido el único en reincorporarse al plató de El programa del verano este martes. Alessandro Lequio y Cristina Tárrega vuelven como colaboradores, quienes no han podido evitar mencionar a la que ellos mismos bautizan como "la dueña del cortijo": Ana Rosa.

Y tú, ¿cómo has disfrutado de tus vacaciones? ¿También te has dejado oxidar por el agua del mar como Joaquín Prat? Si aún no has visto su cambio de look en directo, también puedes hacerlo a partir de las 17:35 horas en Cuatro al día.