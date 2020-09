Hay bandas que están escritas con letras de oro en el mundo de la música. Algunas de ellas nos han acompañado en los mejores momentos de nuestra vida y han revolucionado la forma de entender ciertos estilos musicales. Una de ellas es Smashing Pumpkins, la banda de rock alternativo que se fundó en Chicago en 1988 y fue una de las más destacadas durante la década de los 90.

Smashing Pumpkins irrumpió en el mainstream musical con su segundo álbum, Siamese Dream, en 1993. El grupo consolidó su aceptación entre el público con la celebración de extensas giras y, sobre todo, con la publicación en 1995 del doble álbum Mellon Collie and the Infinite Sadness, quizá su trabajo más celebrado.

Lejos de desaparecer, el grupo de Billy Corgan se ha mantenido activo. Ahora, después del anuncio de que 2020 sería el elegido para hacernos llegar nueva música, han cumplido su promesa y ya podemos escuchar dos nuevos adelantos de lo que será su nuevo álbum. Estas nuevas canciones llegan dos años después de que Smashing Pumpkins publicasen Shiny And Oh So Bright, Vol. 1. LP: No Past, No Future, No Sun, su disco producido por Rick Rubin.

En este nuevo trabajo, al menos en lo que podemos escuchar con estas dos nuevas canciones, Smashing Pumpkins siguen haciendo predominar los sonidos de las guitarras, pero sosteniéndolas sobre sintetizadores que nos evocan a los 80 que beben del punk y al sonido new wave. ASí nuenan Cyr y The Color Of Love, los dos temas que ya podemos disfrutar para abrir boca.

Además de los audios, también se ha estrenado el videoclip oficial de Cyr, dirigido por Linda Strawberry y que se filmó en remoto durante el confinamiento en Chicago y Los Angeles.

Smashing Pumpkins exploran los años 80 en sus dos nuevas canciones

Respecto a su contenido, Billy Corgan, líder del grupo, señaló que Cyr es "una locura distópica, un alma contra las cosas del mundo, en un contexto de lealtades cambiantes y tiempo acelerado. Para mí, es tanto esperanzador como despectivo de lo que es y no es posible con fe”, agregó.

Lo nuevo de los Smashing Pumpkins se espera para finales de este año y según Billy Corgan es el primer trabajo en que la reunión con los integrantes históricos se plasma en un trabajo más extendido y reposado, a diferencia de su anterior disco, en el que consideran que trabajaron de manera más despreocupada.