LA Vision y Gigi D'Agostino presentan ‘Hollywood’, uno de los temas dance de la temporada

Si Hollywood es tierra de estrellas, estas dos figuras de la electrónica no pueden sino brillar juntas. El famoso dj italiano Gigi D'Agostino, conocido por hits tan emblemáticos como L'Amour Toujours, Bla Bla, Bla y más recientemente In my mind, se une a una de las revelaciones del género, LA Vision, para crear algo único, lustroso y adictivo.

Hollywood es el resultado de una exploración, de una puesta en común de talento y de unas ganas inconmesurables de hacernos bailar. Hollywood tiene gancho y lo demuestran los más de 23 millones de visualizaciones del lyric del tema en Youtube. Sin duda, el sencillo de debut del productor, compositor y cantante LA Vision está siendo todo un revulsivo para la escena.

En palabras de LA Vision: "Hollywood va sobre un sueño, sobre probar algo y simplemente abordarlo, en contraste con la realidad. Porque perseguir tu sueño no significa necesariamente que se hará realidad ", explica el artista.

Su colaboración mano a mano con el referente italiano Gigi D'Agostino ha sido es un galardón personal para LA Vision, que siempre ha seguido su trabajo muy de cerca.

Una cosa más. Dale al play, sube el volumen y déjate llevar con el estribillo: "Sucederá esta noche / Voy a hacerte sentir bien". ¿Qué más podemos pedir?