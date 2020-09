Gigi Hadid ha pasado de no mostrar su tripa de embarazada a solo publicar fotos de ella

Gigi Hadid y Zayn Malik están esperando a su primera hija. Desde que la madre de la modelo confirmara en televisión el embarazo, hemos ido conociendo detalles, aunque con cuentagotas. La pareja se ha mostrado muy reservada al respecto.

De hecho, Hadid no ha ido compartiendo la evolución de la gestación como hacen otras. “Compartiré cosas en el futuro, pero simplemente no tengo prisa por hacerlo. No quiero preocuparme por despertarme todos los días durante mi embarazo y pensar que tengo estar guapa y publicar algo”, aseguraba en un Instagram Live.

“Obviamente, creo que muchas personas están confundidas sobre por qué no estoy compartiendo más, pero estoy embarazada durante una pandemia”, añadía en aquel momento. Pero las cosas han cambiado y ha llegado ese momento de compartir más cosas.

De hecho, en los últimos días, la modelo ya solo comparte fotos de una sesión que ha realizado con fotógrafos profesionales que recoge su estado actual del embarazo en la semana 33. Ella misma lo ha dicho y en seguida hemos echado cuentas. Ya todo espera a la pequeña Malik para este mes de septiembre.

“Apreciando este tiempo. Agradezco todo el amor y los buenos deseos ♡ nunca olvidaré la creación de estas imágenes especiales con mis amigos @luigiandiango @gabriellak_j @erinparsonsmakeup gracias. ¡Os quiero!”, escribía junto a una de las muchas imágenes que ha subido a su Instagram.

Imágenes que nos muestran cómo ha ido evolucionando el embarazo desde hace un mes. “Un ángel creciendo”, escribía junto a la primera. Está claro que a sus 25 años está completamente emocionada con la llegada de su primogénita. En ese momento ya recibía todo el apoyo de otras celebs.

Lily Rose Depp: Tan tan hermosa ❤️ felicidades ángel!!!!

Gisele Bundchen: Es realmente una sensación mágica ❤️ ¡felicitaciones!

Kaia Gerber: Gi, estoy tan feliz por ti ❤️

Joan Smalls: Ayy Dios Mío 😍 Dios los bendiga

Kate Hudson: Aw cariño 🙏 ✨