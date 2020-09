Entrevista a KIDD KEO: “En ‘Back to Rockport’ habrá una canción que odies y otra canción que te encante”

Sus letras duras y explícitas, sus líos con la autoridad, el dominio del spanglish, sus rimas geniales, su capacidad para crear más allá de la música... Kidd Keo presenta Back to Rockport en LOS40 Urban. Un disco cosmopolita, con 25 cortes que van directos a la yugular y colaboraciones con lo más granado del Trap Music.

En palabras de Keo: “He invertido mucho tiempo en crear temas que tengan una esencia, que cada uno sea diferente al otro. Cada canción es un ‘mood’. Es un disco extenso y puedes encontrar de todo. Yo creo que va a haber una canción que odies y otra canción que te encante”, dice Kidd Keo, sabedor del amor-odio que generan sus temas.

Kidd Keo, en una imagen promocional de su nuevo álbum: Back To Rockport. / Warner Music

En Back To Rockport, Keo da forma a una ciudad ficticia creada a medida y en la que se recrea a través de sus canciones, que hablan sin tapujos ni metáforas del consumo de sustancias, de la fama, de líos, del dinero o de clubs de striptease a los que ha ido en Miami. ¿Se considera machista? ¿Le preocupa promover el consumo de drogas entre sus fans más jóvenes? Kidd Keo responde y lo hace desde el banco, ya que está ultimando las gestiones para la compra de un local multiusos que también será una casa.

Kidd Keo. / Warner Music

Nos habla, además, de cómo gesitona el éxito y de lo nuevo que tiene en mente. “Me considero un artista, pero no soy músico ni cantante, yo me considero un creador”, explica el polémico trapero. “Mis proyectos a día de hoy van más allá de la música. La música me sirve para conectar con la gente, pero creo que les puedo aportar muchas más cosas”.