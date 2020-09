Cristina Pedroche reivindica su cuerpo desnudo

Cristina Pedroche es una mujer deportista que cuida su cuerpo a conciencia corriendo, haciendo yoga y con una alimentación sana (cómo para no con Dabiz Muñoz en casa). Eso le ha permitido presumir de anatomía siempre que ha querido. Lo ha vuelto a hacer. Se ha desnudo completamente para mostrarnos los avances en sus posturas.

“Mi cuerpo. Mi templo. Aunque a veces esté hecha un lío ❤️”, escribía junto a una imagen que no todo el mundo podría recrear en su casa con el mismo resultado. “Diosa Vallekano-Griega🖤”, comentaba su marido. Y no era el único que tenía algo que decir.

La colaboradora siempre ha defendido la práctica de deporte y da ejemplo en las redes con bastante asiduidad. “Deporte y regla. Yo digo sí, siempre. Y en función de cómo me encuentro hago una cosa u otra. Está demostrado que el deporte ayuda a reducir el dolor menstrual, disminuye la retención de líquidos, ayuda en los cambios de humor y ansiedad y aporta energía”, aseguraba sobre los beneficios de hacer ejercicio.

Y que conste que no siempre le apetece ponerse manos a la obra, pero es constante: “No todos los días de mi vida que hago deporte al principio me apetece, pero sí que TODOS los días cuando termino me siento mucho mejor y siento que me voy a comer el mundo. Pues en los días de regla igual. Hay veces que me apetece correr, otros no, otros días me apetece hacer invertidas y otros no. Lo importante es escuchar a tu cuerpo y darle lo que necesita en cada momento”.

Tiene claro que no todo el mundo puede seguir su ritmo, cada uno debe encontrar el suyo. “Saber que lo que me funciona a mí no tiene por qué funcionarles a todas las mujeres. 🙏🏽❤️”, aseguraba hace unos días.

