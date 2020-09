Steisy estalla contra todos los que hablan de su peso

Patricia Steisy tiene varios canales de difusión en los que puede hablar de lo que le apetece en cada momento. Esta última semana se ha decantado por Mtmad para responder a todos aquellos que han opinado públicamente sobre su peso, algo que ha cabreado mucho a la influencer.

"Estoy un poco mosqueada. No puede ser que una persona sea noticia por su peso. Me han sacado en todas las revistas y webs del mundo. ¿De verdad que el peso de la mujer tiene que ser noticia? ¿Quién coño soy yo? ¿Maradona? ¿Por qué no es noticia que soy una tía espectacular?", dice Steisy en un vídeo en el que aparece muy enfadada.

Además, la extronista de Mujeres y hombres y viceversa aclara que el vídeo está dedicado a "todos los haters" y aconseja a cualquiera que sea descalificado por su peso que enseñe este mensaje: "Si a ti te llaman gorda o has engordado unos kilos de más le pones este vídeo al gilipollas que te diga algo y te quedas tan a gusto".

"¿Con qué derecho y con qué confianza para hablar sobre mi peso?", termina diciendo Steisy. La verdad es que razón no le falta a la mujer.