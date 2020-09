La afición de David Cantero, de Informativos Telecinco, que quizás desconocías

David Cantero, presentador de Informativos Telecinco, nos sorprende con un talento oculto. Lo descubríamos gracias a unas publicaciones de Instagram en las que posaba tocando la guitarra eléctrica. Y es que el periodista es muy activo en esta red social. Comparte con sus seguidores su afición por la música y la importancia de esta en su día a día.

Con profundos pies de foto como este: “Quién me iba a decir hace 11 años que la guitarra se convertiría en algo tan importante, tan esencial en mi vida?... Haber conseguido comprender la música y llegar a tocar un instrumento, con más o menos acierto, es un precioso regalo, un sueño cumplido... 🖤🎶__✍🏻”.

"Night Moves"...💫🎸🎶🔜

Y es que Cantero ha cogido su instrumento con más ganas que nunca tras haberse separado de ella en el confinamiento. “He pasado todo el confinamiento lejos de esta belleza, la estaba ajustando el luthier justo cuando se decretó́ el estado de alarma”, decía a la vez que concienciaba sobre el peligro del coronavirus en las calles.

Una vez que sabes esto, tal vez te estás preguntando... ¿Qué música escucha David Cantero? Si te pasas por su cuenta puedes toparte con varias pistas. Por ejemplo, la letra de I Can’t Get No de The Rolling Stones. O frases como: “Always rock&blues...💫🎶🍻”.

Además de esta afición (¡que nos encanta!), sorprende verle con un estilo más desaliñado. Acostumbrados a encontrárnoslo en la pantalla de nuestro televisor con traje y corbata, en su Instagram también luce básicos. Una camiseta blanca, gafas de ver y ¡a tocar!