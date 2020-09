Jorge Javier vuelve a ‘Sálvame’ y habla de los problemas que cree que le provocaron un ictus

Hacienda y los famosos es un tema recurrente que suele airear escándalos de vez en cuando. Uno que lleva años arrastrando esta problemática es Jorge Javier Vázquez y, de vez en cuando, tiene que hacer frente a lo que la opinión pública dice del caso. Por eso, en su vuelta a Sálvame tras las vacaciones, ha querido afrontar el tema sin tapujos.

“Después de 10 años, es un tema que he tenido en silencio, empiezo a ver la luz de un proceso muy complicado. Después de que pase lo del coronavirus, porque ahora no es momento, me gustaría sentarme a explicarme lo que ha sucedido”, empezaba diciendo.

Pero claro, ya que abría el melón, no era cuestión de dejarlo ahí. “Para mí han sido años donde he tenido que luchar contra muchos sentimientos: rabia, frustración, miedo, incertidumbre y ganas de abandonar y dejarlo todo”, aseguraba.

No han sido años fáciles para él en este sentido, pero ha sido tajante en el tema: “No debo absolutamente nada a Hacienda. Tengo dos años en el Tribunal Supremo. He ganado siete años. En cuanto al IRPF, tributo al 48%, que es el tramo máximo que se tributa en la comunidad que resido, que es la Comunidad de Madrid”.

Y ya que se metía en el tema de impuestos a las rentas más altas, él lo tiene claro: Los que más ganan tienen que ayudar más. “En esta época de crisis en la que mucha gente se va a ver afectada, no creo que debieran pagar siempre los de siempre y creo que las rentas altas debemos ser las que arrimemos el hombro y paguemos más impuestos”. Sin duda, unas palabras muy populistas que más de uno habrá aplaudido.

Aunque ahora pueda hablar con tranquilidad del tema, reconoce que le ha causado mucho dolor. “Con todas estas cosas de Hacienda yo he pasado unos años de muchísimo sufrimiento y a veces dramático, porque no sabes a qué te enfrentas, es el miedo y no saber qué te va a pasar”, explicaba.

Y hubo un día que lo cambió todo: “Un día le dije a mi cuñado, Eduardo, que es mi administrador, ‘dime a qué nos estamos enfrentando porque no sé los años que llevamos con esto y esto no se acaba jamás’. Cuando me dijo a lo que nos estábamos enfrentando dije, ‘pero de verdad, ¿cómo puede ser esto?’. A las dos semanas me dio un ictus”.