Mila Ximénez vuelve a ‘Sálvame’ y responde a los que dudan de su enfermedad

Mila Ximénez se reincorporó este martes a Sálvame. La colaboradora, que dejó su puesto de trabajo cuando le diagnosticaron cáncer, volvió al programa de Telecinco para retomar su labor como tertuliana, aunque antes habló de cómo está viviendo la enfermedad y respondió a todos aquellos que la cuestionan en redes sociales.

"Me cuesta creer que yo meta a mi familia, mis amigos, mi trabajo…¿en qué cabeza cabe que yo me pueda inventar una enfermedad? Esto no ayuda nada a los enfermos", dijo Mila. "No quiero ni dar pena ni ir de abanderada, pero el cáncer son células que están muertas y la actitud es muy importante".

"A mí lo que me gusta de toda esta historia es que la gente sepa que la vida continúa, que se puede ver momentáneamente interrumpida cuando te toca la quimio, pero puedes seguir trabajando y puedes seguir luchando", añadió Jorge Javier Vázquez.

Además de responder a los que dudan de su enfermedad, Mila Ximénez también habló de los altibajos que ha sufrido y afirmó que va a tener que convivir con el cáncer el resto de su vida. "No creo que esto acabe con un mal final porque no me lo merezco. Estoy luchando y haciendo los tratamientos con energía", y añadió: "Voy a vivir el resto de mi vida con él. Lo que hay que hacer es dormirlo y que no tenga actividad".