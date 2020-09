Ana Guerra versiona ‘En el amor todo es empezar’ para la película ‘Explota, explota’

Ana Guerra es la próxima estrella en sumarse al esperadísimo musical español Explota, Explota. La canaria será la encargada de versionar el clásico de Rafaella Carrà En el amor todo es empezar, cuyo tema se estrenará próximamente en plataformas digitales, unos días antes de la llegada a cines de la película.

Se trata de la primera vez que la cantante se enfrenta a un proyecto cinematográfico de estas características. Según explica, "ha sido emocionante para mi versionar un tema de Raffaella Carrà, ya que la admiro y respeto por su talento. Participar en este proyecto fue un gran reto. Cuando me dijeron que iba a versionar En el amor todo es empezar me sentí muy honrada, pero he de reconocer que versionar su canción era un gran reto".

Ana Guerra es uno de los rostros más conocidos involucrados en Explota, Explota, que ha sido calificada por algunas personas como la nueva La La Land a la española. Su cartelería y su fotografía recuerdan enormemente a la versión de Damien Chazelle, solo que en esta caso la película, que está dirigida por el debutante Nacho Álvarez, tiene una historia bien diferente.

La sinopsis oficial de la película reza lo siguiente:

Explota, explota cuenta la historia de María, una bailarina joven, divertida y con ansias de libertad a principios de los años 70, una época que en España estuvo marcada por la rigidez y la censura, especialmente en televisión. Tras dejar a su novio plantado en el altar de una iglesia en Roma, María viaja a Madrid para descubrir qué quiere hacer con su vida y cumplir su sueño de ser bailarina. Junto a su inseparable amiga Amparo, consigue poco a poco abrirse paso en el mundo de la televisión y pasa a ser parte del cuerpo de baile del programa de más éxito del momento: “Las noches de Rosa".

La película estará protagonizada por Ingrid García-Jonsson en el papel de María. A ella le acompañarán Verónica Echegui (Amparo), Natalia Millán (Rosa), Fernando Tejero (Chimo) y Pedro Casablanc (Celedonio). Además, el hilo narrativo de la película estará conducido por los temas de Carrà, autora de éxitos como En el amor todo es empezar, Fiesta, Hay que venir al sur y Lucas, algunos de los cuales ya sonaron en su fresco y colorido avance promocional.

Explota, Explota llegará a las salas de cine el próximo 2 de octubre.