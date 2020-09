Se cumplen 50 años del anuncio clasificado que cambió la historia musical de Genesis

El gran debut de Genesis se dio en los años 70, en la era del flower power, los coletazos del verano del amor y el surgimiento y consolidación del rock progresivo, género del que se adueñaron como verdaderos líderes. Después, crearon algunos de los hits más memorables y vendidos de los 80, entre los cuales se encuentran Invisible touch y I can't dance con más de 100 millones de discos vendidos.

Todo nació en el Charterhouse School, donde los amigos Tony Banks, Peter Gabriel y Mike Rutherford se unieron en los sesenta para lanzar su álbum debut From Genesis to revelation.

En busca de nuevos componentes para la banda, después de varias bajas, los integrantes decidieron colocar un anuncio en la revista británica Melody Maker, en el que pedía músicos "decididos a esforzarse más allá de las formas de música estancadas". Fue el 2 de septiembre de 1970 cuando Steve Hackett lanzó este clasificado, que llamó la atención de otro incipiente compositor y músico lamado Phil Collins.

A la audición en casa de los padres de Peter Gabriel llegó Phil Collins, que aprendió a tocar las canciones en ese mismo lugar, ocupando el puesto de batería dentro de Genesis, momento a partir del cual su carrera musical empezó a tomar forma. Dicen que el entusiasmo y el buen humor de Phil obraron milagros en el grupo fundado por Peter Gabriel que, en apenas, tres años se colocó en la cima de lo que se conocía entonces como música progresiva, unas veces, o rock sinfónico, otras.

Genesis, en 1975: Peter Gabriel, Tony Banks, Phil Collins, Steve Hackett, y Mike Rutherford. / Jorgen Angel/Redferns)

En 1974 Peter Gabriel decidió emprender su carrera en solitario y Genesis se tomó un tiempo para decidir su futuro. Optaron por continuar y buscaron un sustituto a Gabriel y, después de escuchar a cientos de aspirantes, acordaron dar una oportunidad a Collins. La nueva etapa de Genesis conllevó una simplificación de su música y, también, una mayor popularidad que tuvo su cenit con el álbum Duke.

También Phil Collins quiso expresarse en solitario, aunque sin abandonar el grupo, y en 1981 lanzó su primer álbum, Face value, que tuvo más éxito que cualquier trabajo de Génesis. En el 85 consiguió el Grammy al álbum del año con No jacquet required. Estaba ya en la cima y el éxito no parecía tener fin. Pero su carrera en solitario y el liderazgo de Genesis eran demasiado, así que en 1997 decidió dejar el grupo que, desde entonces, ha reducido prácticamente a recopilatorios su producción discográfica.

Amigo de sus amigos, Phil Collins ha tocado la batería para Robert Plant en gira; ha producido discos para Eric Clapton, Frida, de Abba, y, sobre todo, para su amigo John Martyn, uno de los mejores músicos británicos, al que apoyó en sus peores momentos.