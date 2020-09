Muere Erick Morillo, el autor del hit I like to move it

2020 sigue aumentando su leyenda negra. El primer día del mes de septiembre de este nefasto año se ha estrenado con otra triste noticia: el fallecimiento de Erick Morillo a los 49 años de edad en su casa de Miami.

La noticia de esta trágica muerte ha corrido como la pólvora por todos los medios de comunicación de todo el mundo que ya están recordando la figura y la carrera del dj y productor. De momento la policía del estado de Florida (Estados Unidos) no ha confirmado la causa exacta de la muerte.

Erick Morillo nació en Nueva York pero poseía tanto la nacionalidad estadounidense como la colombiana después de vivir durante bastantes años de su juventud en Cartagena (Colombia). Su carrera musical despegó a mediados de los 90 de la mano del dúo Reel 2 Real del que Morillo formaba parte junto a Mark Quashie.

RIP Erick Morillo 1971-2020 pic.twitter.com/hshdcB947A — Ministry of Sound (@ministryofsound) September 1, 2020 Acabamos de recibir la triste noticia de que Erick Morillo, ha fallecido, ¡tu música perdurará para siempre!



Queremos trasladar desde Dreambeach las condolencias a sus amigos y familiares.



DEP. pic.twitter.com/61NGMjKRnt — Dreambeach Festival (@DreambeachFest) September 1, 2020

El mayor éxito mundial de ese proyecto fue I like to move it, una canción que millones de personas han bailado en las dos últimas décadas y media en todas las pistas de baile. Pero su poder instrumental traspasó la frontera de la música para conquistar también las salas de cine.

Su inclusión en diferentes bandas sonoras y su popularidad facilitó no sólo versiones en diferentes idiomas y desternillantes momentos del séptimo arte como sucedió con la película de animación Madagascar.

Pero su carrera musical no solo se ciñe a esa canción sino que fue una de las figuras más importantes dentro de la escena house. Además, fue dueño del prestigioso sello discográfico Subliminal Records. Triple ganador del premio al mejor DJ House y al mejor DJ internacional, en la última década había bajado su producción musical por problemas personales.

A sus espaldas, dos discos de estudio (My world, 2004, y The 2 sides of my world, 2005), más de una veintena de compilaciones, un centenar de remixes de artistas de todo tipo y condición y más de un centenar de singles.

Nos llega la triste noticia de que tenemos que despedir a Erick Morillo y, desde A Summer Story, trasladamos el pésame a todos sus familiares y amigos. ¡Se nos va un grande! DEP pic.twitter.com/kmzqzYLcqS — A SUMMER STORY (@ASummerStoryOfi) September 1, 2020 Muere el gran Erick Morillo a la edad de 49 años. Uno de los Djs más importantes en mi vida, auténtico maestro en cabina. Qué pena más grande, no encuentro palabras!! DEP https://t.co/IZWeoIUUIM pic.twitter.com/rnaaHTLBrz — Luis López (@luislopezwdm) September 1, 2020

Según informa la BBC, Morillo se encontraba actualmente bajo investigación por una acusación de agresión sexual de una compañera dj con la que trabajaba. Las autoridades no descartan ninguna hipótesis a la hora de investigar el extraño fallecimiento del dj y productor.

Músicos, festivales y periodistas de música electrónica se han volcado en las redes sociales para despedirse de Erick Morillo. DEP.