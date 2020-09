Mantener el bronceado, objetivo ahora que acaban las vacaciones

Muchos están llorando en sus casas anhelando continuar con las vacaciones y alargar el verano lo máximo posible. Pero lo bueno dura poco y toca volver a la rutina de esta ‘nueva normalidad’ que nos tiene un poco descolocados.

Lo que no cambia es la rapidez con la que el bronceado que tanto nos ha costado coger en los últimos meses se desvanece de nuestra piel. En seguida empezamos a palidecer y perder la buena cara que nos deja el sol y el descanso.

Pero, aunque el buen color dura poco, hay trucos para intentar alargarlo lo máximo posible. Toma nota porque son fáciles y al alcance de cualquiera.

1. Hidratación. La piel tiene que estar hidratada a lo largo de todo el año, pero ahora es fundamental para no pelarse y perder el moreno. Así que, incluye una buena sesión de hidratación en tu rutina diaria.

Si tiene aloe vera, mejor que mejor. Ya lo decía Jennifer Aniston. Ella la usa cada vez que toma el sol y parece que funciona.

2. Agua. Otra de las reglas básicas de la buena salud pero que también ayuda a esto de prolongar el bronceado es el agua. Hay que beber al menos dos litros diarios.

La hidratación es fundamental, por dentro y por fuera. / mikroman6 / Getty Images

3. Duchas frías. El agua caliente deshidrata la piel por lo que sería mejor que durante un tiempo las duchas fueran de agua fría para tonificar y revitalizar la piel.

4. Alimentación. Hay alimentos que potencian el bronceado y, por tanto, nos ayudan a conservarlo una vez que lo hemos conseguido. No elimines de tu dieta ni las zanahorias ni los tomates. Además, no te olvides de la vitamina C, antioxidante que potencia la formación de colágeno. Kiwi, naranja o pomelo son buenas opciones.

También puedes recurrir a la tirosina, una sustancia que encontramos en alimentos como el salmón, las almendras o el aguacate.

5. Exfoliación. Existe la falsa creencia de que una exfoliación nos quitará el moreno, pero nada más lejos de la realidad. De hecho, es algo que deberíamos hacer cada vez que tomamos el sol. Si lo has hecho antes te ayudará a unificar el bronceado, si lo haces después, te ayudará a quitar la piel muerta y conservar el color.

La exfoliación no quita el bronceado. / Moyo Studio / Getty Images

6. Autobronceador. Puede servir de ayuda para intensificar el color que ya has conseguido.

7. Nutricosmética. Es otra de las opciones. Suplementos que te ayudan a prologar el bronceado y que hay que tomar antes y después de tomar el sol.

8. Té verde. No para beber sino para lavarte la cara con él y prolongar el moreno de la cara que es el que antes se va.

9. Brillo. Para potenciar tu bronceado puedes recurrir a trucos como un plus de brillo para que parezca más intenso y se consigue con cremas hidratantes o aceites con efecto satinado.