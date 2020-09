Melani Olivares convierte la foto censurada de Paco León en una reivindicación feminista

Hace unos días, Paco León publicaba una foto de esas habituales en él en las que expone su cuerpo desnudo. Imágenes que Instagram acaba censurándole. La volvió a publicar autocensurándose y Melani Olivares ha recurrido a ella para hacer una denuncia.

“Es frustrante saber que lo que digo es cierto y verme incapaz de haceros llegar el mensaje. Esto es que es injusto que Instagram trate de forma diferente a los hombres y mujeres por el mero hecho de su atribución de género”, empezaba su reflexión sobre el machismo en este tipo de censura.

Paco León sólo tuvo que auto censurar una parte de su cuerpo, ella tiene que tapar dos. “No es grave no poder enseñar mis pezones. Es grave que maten a mujeres, las vendan, o las violen. Es grave que no estemos en los libros de historia, que tengamos miedo y que no tengamos el mismo sueldo. Pero no poder enseñar mis pezones, en sí mismo NO es grave. Lo que es, es un símbolo”, explicaba.

Al final, todo es cuestión de la educación que nos rodea: “Un símbolo de una cultura machista que perpetúa el privilegio masculino y oprime a la mujer por ser mujer. Una cultura que no permite las mismas oportunidades a todos sus miembros, que nos quiere cubrir y borrar de la historia”.

Según Melanie, censurar los pezones femeninos tiene un trasfondo que va más allá de ese gesto. “La censura discriminatoria del pezón femenino legitima la sexualización del cuerpo femenino (sin consentimiento) y además lo castiga por ello (censurar y baneo), sin necesidad de justificación pues lo da por cierto. Pero no es cierto. No es más sexual el cuerpo femenino que el masculino, no está más desnudo el cuerpo femenino cuando está desnudo que el masculino”, continuaba en su reflexión.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @melaniolivares el 2 Sep, 2020 a las 12:56 PDT

“Permitir la censura al pezón femenino es permitir el machismo y opresión femeninas dentro y fuera de las redes sociales. No luchar activamente contra ello es permitir la discriminación de la mujer (viéndose esta privada de las mismas oportunidades que sus homónimos varones), es permitir la hipersexualización y acoso a su cuerpo y banalizar que el castigo se le imponga a ella (y no a la mirada sexualizadora, como se castiga a las víctimas de abuso por el abuso que sufren), que es por definición uno de los pilares de la cultura de la violación”, añadía.

Y no contenta con expresarse libremente, ha llamado a la insurrección: “No se trata de que yo pueda mostrar mis pezones sino de lo que significa y representa que no pueda mostrarlos. Decía Ghandi que cuando una ley es injusta, la opción correcta es desobedecer. Desobedezco y os pido a todos que desobedezcáis conmigo”.