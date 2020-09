Fernando Aramburu: El autor de ‘Patria’ no está contento con el cartel de la serie

Escribir una novela sobre etarras ya es de por sí un tema delicado. Pero Fernando Aramburu demostró que podía hacerse y Patria acabó convertida en un best seller. Tanto que ha acabado convertida en serie que estrenará HBO este 27 de septiembre.

De momento ha compartido el primer cartel en el que se equipara a víctimas de la banda terrorista y a verdugos con un mantra: “Todos somos parte de esta historia”. Eso ha provocado una pequeña revolución en redes. El autor también se ha pronunciado y parece que no está muy contento con el resultado.

Aramburu ha preferido no meterse en la adaptación a imágenes de su novela y, de momento, ha calificado este cartel como un “desacierto” y no ha dudado en comentar lo que no le ha gustado del trabajo que se ha hecho.

“Juzgo que este primer cartel (seguirán otros menos susceptibles, según creo, de generar polémica) no es suficiente para formarse una impresión completa de la serie, por más que esta incluya, como mi novela, un episodio de malos tratos en comisaría, cosa que solía ocurrir, si bien a espaldas de la ley; ley, que como se sabe, fue aplicada en ocasiones con resultados condenatorios”, ha asegurado en su blog.

Admite que él ya ha visto los ocho capítulos de la serie: “Hay en dichos capítulos una o dos secuencias que me chirrían; pero la trama es en líneas generales próxima a lo que yo narré en mi novela, con una clara línea divisoria entre quien sufre y quien hace sufrir; al mismo tiempo, con un nítido propósito de mostrar la circunstancia humana de cada uno de los personajes”.

Deja claro que está contento con el resultado de la serie, pero este primer cartel no acaba de convencerle: “Atribuyo el cartel a una estrategia de márquetin que no comparto. Incumple una norma que yo me impuse cuando escribí mi libro: no perder de vista el dolor de las víctimas del terrorismo, tratarlas con la empatía y el cariño que merecen. La serie, en mi opinión, sí lo hace”.

La serie no la hemos visto pero sí el cartel que ha levantado mucho revuelo. Numerosos políticos y la Fundación Víctimas del Terrorismo han manifestado su descontento. HBO ha tenido que compartir un comunicado dando explicaciones.

“La imagen de promoción de Patria pretende reflejar cómo la violencia y el sufrimiento afectan a toda una sociedad”, exponía la plataforma, “cuando tratamos temas complejos en nuestras series, confiamos en el buen criterio de nuestra audiencia para juzgarlas una vez las han visto en su totalidad. No es diferente en este caso”.